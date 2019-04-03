Геращенко раскритиковала требования ЗЕ-команды к Порошенко

3 апреля, 2019, 14:25

Некоторые требования "команды" Зе "к действующему президенту Петру Порошенко нерелевантны, так как он не имеет полномочий для их выполнения

Об этом написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

В частности, штаб кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского обратился к президенту Порошенко с требованием немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов.

Геращенко напомнила, что изменения в законы принимает ВР, а не президент.

"Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Ю.Тимошенко. ВР эти голосования успешно провалила ...", - написала она.

Геращенко также написала, что команда президента Порошенко в парламенте голосовала "за" оба законопроекта.

Однако, она отметила, что члены партии "УКРОП", которые поддерживают Зеленского, в частности, кандидат в президенты Шевченко, не голосовали ни за один из законопроектов.

"Не хочу вас огорчать, зе- команда, но такая же смешная ситуация и за голосование в первом чтении законопроекта о выборах в парламент. Начните с себя и призовите традиций своих депутатов - фанов и критиков П голосовать ЗА, а не зе.", - написала Геращенко.

Она также добавила, чтобы хочет увидеть кандидатов в президенты на дебатах.

"Очень хочется дебатов. НЕ собачьих боев, а именно нормальных и профессиональных дебатов, в том числе относительно полномочий ветвей власти. Кого вы там на вице-спикера в вашей команде планируете? Я готова подебатировать, как он или она не очень заняты на концертах" , - сообщила Геращенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,89% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.

Владимир Зеленский набрал 30,23% (5705526 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3011750 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2528737 голосов.