Геращенко раскритиковала требования ЗЕ-команды к Порошенко
Об этом написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
В частности, штаб кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского обратился к президенту Порошенко с требованием немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов.
Геращенко напомнила, что изменения в законы принимает ВР, а не президент.
"Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Ю.Тимошенко. ВР эти голосования успешно провалила ...", - написала она.
Геращенко также написала, что команда президента Порошенко в парламенте голосовала "за" оба законопроекта.
Однако, она отметила, что члены партии "УКРОП", которые поддерживают Зеленского, в частности, кандидат в президенты Шевченко, не голосовали ни за один из законопроектов.
"Не хочу вас огорчать, зе- команда, но такая же смешная ситуация и за голосование в первом чтении законопроекта о выборах в парламент. Начните с себя и призовите традиций своих депутатов - фанов и критиков П голосовать ЗА, а не зе.", - написала Геращенко.
Она также добавила, чтобы хочет увидеть кандидатов в президенты на дебатах.
"Очень хочется дебатов. НЕ собачьих боев, а именно нормальных и профессиональных дебатов, в том числе относительно полномочий ветвей власти. Кого вы там на вице-спикера в вашей команде планируете? Я готова подебатировать, как он или она не очень заняты на концертах" , - сообщила Геращенко.
Напомним, Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,89% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.
Владимир Зеленский набрал 30,23% (5705526 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3011750 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2528737 голосов.
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