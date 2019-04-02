2 апреля, 2019, 14:07

Соответствующий челлендж предложило запустить UA: Общественное.

В частности, нужно написать вопрос к кандидатам в президенты, поставить тег # хочубачитидебаты и опубликовать в Instagram, Facebook или других соцсетях.

В частности, Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, прошедших во второй тур, принять участие в дебатах и накануне о готовности к такому разговору заявил Порошенко.

Владимир Зеленский в ответ якобы согласился, но потом в штабе дали понять, что еще будут решать, нужно ли это делать.

Общественный вещатель напомнил, что по закону, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования с 19 по 22 час в прямом эфире. То есть, по подсчетам, это должно произойти 19 апреля.

Продолжительность - не менее 60 минут. Их могут бесплатно транслировать другие каналы.

"Кандидаты на пост президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов ... выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату", - пояснил общественный вещатель.

Там также добавили, что после объявления официальных результатов первого тура направят кандидатам приглашения.

Соответствующий челлендж поддержала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она сообщила, что зарегистрировала законопроект об обязательности дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром. Геращенко напомнила, что регистрировала такой законопроект в Верховной Раде предыдущего созыва для того, чтобы заставить прийти на дебаты Януковича.

"Тогда Партия реогионив не поддержала даже внесение законопроекта в повестку дня. Интересно, что сейчас штаб Зе повторяет мантру ПР - дебаты не актуально. Ну, если Зеленский боится дебатов, можно пригласить на дебаты Голобородько. Пусть так", - написала Геращенко.