Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского"
Об этом Порошенко сказал на брифинге в своем штабе, передает Еспресо.TV.
"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни одного шанса", - сказал он.
Он отметил, что уже завтра начинает борьбу за победу во втором туре.
-
Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 18:00. Согласно им, лидеры президентской гонки набрали: Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%.
-
Социологическая компания "Социс" обнародовала данные исследования с избирательных участков по состоянию на 19:00. Согласно им, результаты такие: Владимир Зеленский - 29,25% голосов, Петр Порошенко - 19,19%, Юлия Тимошенко - 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-