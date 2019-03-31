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Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского"


фото: Reuters
Президент Петр Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена и совладельца крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" Игоря Коломойского

Об этом Порошенко сказал на брифинге в своем штабе, передает Еспресо.TV.

"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни одного шанса", - сказал он.
Он отметил, что уже завтра начинает борьбу за победу во втором туре.

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