Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского"

31 марта, 2019, 21:25

Об этом Порошенко сказал на брифинге в своем штабе, передает Еспресо.TV.

"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни одного шанса", - сказал он.

Он отметил, что уже завтра начинает борьбу за победу во втором туре.