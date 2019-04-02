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Украинцы хотят обязательных дебатов на выборах. Появилась петиция

На сайте Верховной Рады обнародована петиция об обязательности дебатов на выборах президента

Петицию разместил 2 апреля Алексей Теплухин.

"Законодательно ввести обязательность проведения избирательных дебатов кандидатов в президенты перед каждым туром голосования. Необходимость такой процедуры подтверждается мировым опытом", - отмечает автор.

По его убеждению, только на открытых публичных дебатах кандидаты смогут не оперировать политическими лозунгами, а обсуждать реальные дела, планы и пути их реализации.

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