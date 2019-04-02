Украинцы хотят обязательных дебатов на выборах. Появилась петиция
2 апреля, 2019, 17:01
На сайте Верховной Рады обнародована петиция об обязательности дебатов на выборах президента
Петицию разместил 2 апреля Алексей Теплухин.
"Законодательно ввести обязательность проведения избирательных дебатов кандидатов в президенты перед каждым туром голосования. Необходимость такой процедуры подтверждается мировым опытом", - отмечает автор.
По его убеждению, только на открытых публичных дебатах кандидаты смогут не оперировать политическими лозунгами, а обсуждать реальные дела, планы и пути их реализации.
- Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром президентских выборов.
-
31 марта Петр Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского.
-
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с оппонентом Петром Порошенко.
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
-