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Порошенко вызвал Зеленского на дебаты


фото: REUTERS
Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром президентских выборов

Об этом сообщает LIGA.net.

Петр Порошенко отметил, что "ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты".

"Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это означает, что ему нечего сказать", - сказал Порошенко.

Второй тур должен состояться 21 апреля 2019 г.

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