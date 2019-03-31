Порошенко вызвал Зеленского на дебаты
31 марта, 2019, 22:21
Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром президентских выборов
Об этом сообщает LIGA.net.
Петр Порошенко отметил, что "ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты".
"Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это означает, что ему нечего сказать", - сказал Порошенко.
Второй тур должен состояться 21 апреля 2019 г.
- 31 марта Петр Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского .
- Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола трех социологических служб состоянию на 18:00. Согласно им, лидеры президентской гонки набрали: Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%.
- Социологическая компания "Социс" обнародовала данные исследования с избирательных участков по состоянию на 19:00. Согласно им, результаты таковы: Владимир Зеленский - 29,25% голосов, Петр Порошенко - 19,19%, Юлия Тимошенко - 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.
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