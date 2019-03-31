Порошенко вызвал Зеленского на дебаты

31 марта, 2019, 22:21

Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром президентских выборов

Об этом сообщает LIGA.net.

Петр Порошенко отметил, что "ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты".

"Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это означает, что ему нечего сказать", - сказал Порошенко.

Второй тур должен состояться 21 апреля 2019 г.