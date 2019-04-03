Показать оффшоры, отменить "Роттердам +" и освободить Семочко: команда Зеленского выдвинула требования к президенту Порошенко

3 апреля, 2019, 11:16

Команда Зеленского требует от действующего президента Украины Петра Порошенко выполнения ряда требований "до конца срока пребывания на должности"

Об этом сообщает команда Зеленского в Facebook.

В частности, от Порошенко требуют, чтобы он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:

обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;

отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

лишил СБУ, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на предпринимателей;

реализовал предусмотренные законом полномочия и освободил Сергея Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины;

ликвидировал схему "Роттердам +" и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

опубликовал перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Напомним, Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,89% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.

Владимир Зеленский набрал 30,23% (5 705 526 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3 011 750 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2 528 737 голосов.