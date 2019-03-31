Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Об этом он сообщил во время брифинга, передает «Громадское радио»
"Порошенко сказал, что я - марионетка Коломойского. А у меня вопрос: Порошенко - марионетка Свинарчука или Свинарчук - его марионетка?"
Кроме того, Зеленский пообещал объявить членов своей команды до конца второго тура выборов.
- Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром президентских выборов.
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31 марта Петр Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского .
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Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола трех социологических служб состоянию на 18:00. Согласно им, лидеры президентской гонки набрали: Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%.
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Социологическая компания "Социс" обнародовала данные исследования из избирательных участков по состоянию на 19:00. Согласно им, результаты такие: Владимир Зеленский - 29,25% голосов, Петр Порошенко - 19,19%, Юлия Тимошенко - 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.
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