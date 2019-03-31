Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

31 марта, 2019, 22:58

Об этом он сообщил во время брифинга, передает «Громадское радио»

"Порошенко сказал, что я - марионетка Коломойского. А у меня вопрос: Порошенко - марионетка Свинарчука или Свинарчук - его марионетка?"

Кроме того, Зеленский пообещал объявить членов своей команды до конца второго тура выборов.