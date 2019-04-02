ЦИК посчитала уже 99% бюллетеней
2 апреля, 2019, 13:41
Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,02% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Владимир Зеленский набирает 30,2% (5649026 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,9% (2975710 голосов), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала 13,3% - 2504016 голосов.
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,6%, 2183306 избирателей), Анатолий Гриценко (6,9%, 1293659 избирателей), Игорь Смешко (6,0%, 1127642 избирателя), Олег Ляшко (5 4%, 1024140 избирателей), Александр Вилкул (4,1%, 777 101 избиратель), Руслан Кошулинский (1,6%, 304 811 избиратель).
- По результатам национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 20:00 31 марта Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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