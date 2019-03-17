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Из экспозиции Детского музея в США убрали вещи Майкла Джексона из-за секс-скандала

Директор музейных коллекций отметил, что вещи в их экспозиции рассказывают истории только людей с высокими принципами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детский музей Индианаполиса в США убрал три предмета из коллекции поп-певца Майкла Джексона. Директор музейных коллекций Крис Кэррон подчеркнул, что решение связано со скандальным документальным фильмом "Покидая Неверленд".

По словам директора, он хочет, чтобы экспонаты рассказывали о людях с высокими принципами.

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