Из экспозиции Детского музея в США убрали вещи Майкла Джексона из-за секс-скандала
17 марта, 2019, 18:39
Директор музейных коллекций отметил, что вещи в их экспозиции рассказывают истории только людей с высокими принципами
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детский музей Индианаполиса в США убрал три предмета из коллекции поп-певца Майкла Джексона. Директор музейных коллекций Крис Кэррон подчеркнул, что решение связано со скандальным документальным фильмом "Покидая Неверленд".
По словам директора, он хочет, чтобы экспонаты рассказывали о людях с высокими принципами.
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