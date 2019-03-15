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Boeing анонсировал новое программное обеспечение для самолетов 737 MАХ

Авиапроизводитель Boeing в течение 10 дней обновит программное обеспечение для запрещенных в результате двух авиакатастроф самолетов 737 MAX

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP в Twitter.

"Boeing в течение 10 дней представляет обновления для программного обеспечения предотвращения срыва самолетов 737 MAX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Boeing 737, который впервые начали эксплуатировать в конце 1960-х годов, является самой популярной моделью авиационной промышленности и самым прибыльным продуктом производителя Boeing.

"Новейшая версия двигателя MAX имела более 5 тыс. заказов на сумму более $ 600 млрд", - говорится в сообщении.

Однако, после недавней аварии самолета этого типа отношение к MAX изменилось. Акции Boeing резко подешевели.

По состоянию на 11 марта, компания потеряла более 11% своей стоимости на фоне реакции на падение самолета в Эфиопии.

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