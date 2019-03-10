В авиакатастрофе в Эфиопии погиб всемирно известный археолог

10 марта, 2019, 20:35

В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолого Себастьяно Туса

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ANSA.

Себастьяно Туса был членом член регионального совета Сицилии, ответственным за культурное наследие. Он был всемирно известным археологом и направлялся в Кению для участия в проекте ЮНЕСКО.

В целом среди 157 погибших в разбившемся у Аддис-Абебы оказалось восемь итальянцев среди них, кроме Туса, были три волонтера из города Бергамо.