В авиакатастрофе в Эфиопии погиб всемирно известный археолог
10 марта, 2019, 20:35
В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолого Себастьяно Туса
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ANSA.
Себастьяно Туса был членом член регионального совета Сицилии, ответственным за культурное наследие. Он был всемирно известным археологом и направлялся в Кению для участия в проекте ЮНЕСКО.
В целом среди 157 погибших в разбившемся у Аддис-Абебы оказалось восемь итальянцев среди них, кроме Туса, были три волонтера из города Бергамо.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737" , потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было.
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