В авиакатастрофе самолета в Эфиопии погибли 10 сотрудников ООН

10 марта, 2019, 22:05

По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками Организации Объединенных Наций

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на AFP.

"По меньшей мере десять человек, связанных с Организацией Объединенных Наций, были среди погибших в результате крушения самолета Ethiopian Airlines у города Аддис-Абеба в воскресенье", - отметил источник в ООН.

Установить точное количество персонала ООН на самолете сложно, потому что не все регистрировались на рейс по паспортам ООН. В своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что он глубоко опечален трагической потерей жизней.

"Организация Объединенных Наций контактирует с эфиопской властью и тесно сотрудничает с ней для установки деталей о судьбе представителей Организации Объединенных Наций, потерявших жизни в этой трагедии", - говорится в заявлении ООН.