В авиакатастрофе самолета в Эфиопии погибли 10 сотрудников ООН
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на AFP.
"По меньшей мере десять человек, связанных с Организацией Объединенных Наций, были среди погибших в результате крушения самолета Ethiopian Airlines у города Аддис-Абеба в воскресенье", - отметил источник в ООН.
Установить точное количество персонала ООН на самолете сложно, потому что не все регистрировались на рейс по паспортам ООН. В своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что он глубоко опечален трагической потерей жизней.
"Организация Объединенных Наций контактирует с эфиопской властью и тесно сотрудничает с ней для установки деталей о судьбе представителей Организации Объединенных Наций, потерявших жизни в этой трагедии", - говорится в заявлении ООН.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737" , потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
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