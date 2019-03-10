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В авиакатастрофе самолета в Эфиопии погибли 10 сотрудников ООН


фото: REUTERS
По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками Организации Объединенных Наций

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на AFP.

"По меньшей мере десять человек, связанных с Организацией Объединенных Наций, были среди погибших в результате крушения самолета Ethiopian Airlines у города Аддис-Абеба в воскресенье", - отметил источник в ООН.

Установить точное количество персонала ООН на самолете сложно, потому что не все регистрировались на рейс по паспортам ООН. В своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что он глубоко опечален трагической потерей жизней.

"Организация Объединенных Наций контактирует с эфиопской властью и тесно сотрудничает с ней для установки деталей о судьбе представителей Организации Объединенных Наций, потерявших жизни в этой трагедии", - говорится в заявлении ООН.

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