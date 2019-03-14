Обнародовали фото "черного ящика" Boeing 737, разбившегося в Эфиопии
14 марта, 2019, 19:51
Французское бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации опубликовало фотографию "черного ящика" самолета Boeing 737
Фото "черного ящика" опубликовано в Twitter.
Власти Эфиопии после авикатастрофы Boeing-737 MAX обратились к Франции с просьбой помочь в расшифровке "черных ящиков".
Accident survenu le 03/10 du # Boeing737Max @BoeingAirplanes ET-AVJ exploité par @flyethiopian / Première photo du FDR fournie par l'équipe d'enquête éthiopienne . pic.twitter.com/z0ZRtM5yjT- BEA | Bureau d'Enquêtes & d'Analyses ✈️ (@BEA_Aero) March 14, 2019
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
- По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
- Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
- Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
- Украина запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии.
- Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max