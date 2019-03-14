//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обнародовали фото "черного ящика" Boeing 737, разбившегося в Эфиопии

Французское бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации опубликовало фотографию "черного ящика" самолета Boeing 737

Фото "черного ящика" опубликовано в Twitter.

Власти Эфиопии после авикатастрофы Boeing-737 MAX обратились к Франции с просьбой помочь в расшифровке "черных ящиков".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать