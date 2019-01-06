Россия создает в Великобритании новую шпионскую сеть, - Daily Mail
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Daily Mail .
Разведывательные силы Британии обеспокоены попытками России восстановить позиции в стране. В частности, местные чиновники уверены, что Главное разведывательное управление Генштаба РФ ликвидировали после провала отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, а шпионские операции теперь возглавляет Служба внешней разведки (СВР).
Также в британской разведке растут опасения о том, что СВР представляет большую угрозу из-за более высокий профессионализм ее сотрудников. Как отметил один из высокопоставленных источников, Лондон опасается того, чего не знает о СВР.
"Если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит сегодня, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они более профессиональны", - отметил источник.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипаль и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов .
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля. Великобритания нашла лабораторию , которая могла изготовить "Новичка", и назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они офицерами российской военной разведки . Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
- В правительстве Британии назвали ложью сначала слова президента РФ, а затем и выступление обоих подозреваемых , которые на призыв Путина дали интервью российскому пропагандистском канала RT.
- Журналисты и активисты разоблачили настоящие фамилии "Петрова" и "Боширова" и факты их биографии .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-