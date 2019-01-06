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Россия создает в Великобритании новую шпионскую сеть, - Daily Mail


фото: AP
Российская Федерация пытается создать в Великобритании новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Daily Mail .

Разведывательные силы Британии обеспокоены попытками России восстановить позиции в стране. В частности, местные чиновники уверены, что Главное разведывательное управление Генштаба РФ ликвидировали после провала отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, а шпионские операции теперь возглавляет Служба внешней разведки (СВР).

Также в британской разведке растут опасения о том, что СВР представляет большую угрозу из-за более высокий профессионализм ее сотрудников. Как отметил один из высокопоставленных источников, Лондон опасается того, чего не знает о СВР.

"Если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит сегодня, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они более профессиональны", - отметил источник.

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