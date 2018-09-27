Участники акции "Молчание убивает" пришли к объекту МВД "Крепость"

27 сентября, 2018, 22:53

Участники акции "Молчание убивает" переместились от здания Администрации президента на Банковой к объекту МВД "Крепость"

Об этом передает Еспресо.TV.

Участники акции считают, что в этом сооружении живет министр внутренних дел Арсен Аваков, потому что так ранее сообщала программа расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA: Первый"), хотя окончательно подтверждено это так и не было.

Акция "Молчание убивает" направлена против бездействия высшего руководства государства в связи с нападениями на украинцев с активной гражданской позицией.

Забор объекта был разрисован надписями “Кто заказал Катю Гандзюк?” и рисунками. Также были надписи с требованием об отставке министра.

Участники акции скандируют "Луценко, жди в гости".

Раньше люди, которые собрались под зданием АП, требовали от властей расследовать нападения на активистов, созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и создать в ВР временную следственную комиссию.