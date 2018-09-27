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Участники акции "Молчание убивает" пришли к объекту МВД "Крепость"

Участники акции "Молчание убивает" переместились от здания Администрации президента на Банковой к объекту МВД "Крепость"

Об этом передает Еспресо.TV.

Участники акции считают, что в этом сооружении живет министр внутренних дел Арсен Аваков, потому что так ранее сообщала программа расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA: Первый"), хотя окончательно подтверждено это так и не было.

Акция "Молчание убивает" направлена против бездействия высшего руководства государства в связи с нападениями на украинцев с активной гражданской позицией.

Забор объекта был разрисован надписями “Кто заказал Катю Гандзюк?” и рисунками. Также были надписи с требованием об отставке министра.

Участники акции скандируют "Луценко, жди в гости".

Раньше люди, которые собрались под зданием АП, требовали от властей расследовать нападения на активистов, созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и создать в ВР временную следственную комиссию.

  • 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
  • 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко.
  • 18 июня в Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко.
  • 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
  • Отметим, накануне пострадавшая от нападения в Херсоне активистка Екатерина Гандзюк записала видеообращение с требованием расследовать нападения на общественников. В нем она обратила внимание на то, что за последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов, заказчики ни одного из них не были названы.
  • По данным Генпрокуратуры, фактически по делу в отношении всех нападений на гражданских активистов уже установлены исполнители.
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