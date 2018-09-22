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Опять нападение на проукраинского политика в Одессе: выстрелом в грудь ранен Михайлик

22 сентября около 22:00 в Одессе ранили из огнестрельного оружия в грудь местного общественного активиста и политика Олега Михайлика

Михайлик получил ранения возле подъезда своего дома. Сейчас он находится в реанимации, сообщила в Facebook Соломия Бобровская.

Мужчина был главой местной ячейки партии "Сила людей".

Протестовал против застройки набережной. Был кандидатом в мэры, говорят активисты.

 

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