Опять нападение на проукраинского политика в Одессе: выстрелом в грудь ранен Михайлик
22 сентября, 2018, 23:02
22 сентября около 22:00 в Одессе ранили из огнестрельного оружия в грудь местного общественного активиста и политика Олега Михайлика
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