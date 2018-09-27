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Луценко уверяет, что исполнителей всех нападений на активистов уже установили


фото: ukranews
По данным Генпрокуратуры, фактически по делу в отношении всех нападений на гражданских активистов уже были установлены исполнители

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Еспресо.TV.

"На этот момент, фактически в отношении всех нападений на гражданских активистов уже установлены исполнители. Можем ли мы установить заказчиков - покажет время", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые из нападений связывают с криминальными бизнес-разборками, а также с репрессиями проукраинских элементов на юге и востоке Украины. При этом, в большинстве случаев, атаки случаются, чтобы наказать людей за активную гражданскую позицию.

  • Отметим, накануне пострадавшая от нападения в Херсоне активистка Екатерина Гандзюк записала видеообращение с требованием расследовать нападения на общественников. В нем она обратила внимание на то, что за последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов, заказчики ни одного из них не были названы.
  • 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
  • 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко.
  • 18 июня в Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко.
  • 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
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