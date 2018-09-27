Луценко уверяет, что исполнителей всех нападений на активистов уже установили

27 сентября, 2018, 13:47

По данным Генпрокуратуры, фактически по делу в отношении всех нападений на гражданских активистов уже были установлены исполнители

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Еспресо.TV.

"На этот момент, фактически в отношении всех нападений на гражданских активистов уже установлены исполнители. Можем ли мы установить заказчиков - покажет время", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые из нападений связывают с криминальными бизнес-разборками, а также с репрессиями проукраинских элементов на юге и востоке Украины. При этом, в большинстве случаев, атаки случаются, чтобы наказать людей за активную гражданскую позицию.