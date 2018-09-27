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В Киеве сотни людей собрались под АП из-за нападений на активистов

В Киеве у здания Администрации президента проходит акция протеста против нападений на общественных активистов, которые произошли в разных городах страны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Под Администрацией президента собрались более трехсот человек. Среди них - активисты, жертвы нападений, адвокаты. Много людей приехало из Одессы, где было совершено много нападений на общественных активистов.

Люди, которые собрались под зданием АП, требуют от власти расследовать нападения на активистов и созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и создать в ВР временную следственную комиссию. В частности, к участникам акции обратилась херсонская активистка Екатерина Гандзюк, на которую напали в июле. На митинге выступали также одесские активисты Сергей Стерненко, Виталий Устименко, которые становились жертвами нападений.

Аналогичные акции проходят также в Харькове и Одессе.

  • 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
  • 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко.
  • 18 июня в Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко.
  • 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
  • Отметим, накануне пострадавшая от нападения в Херсоне активистка Екатерина Гандзюк записала видеообращение с требованием расследовать нападения на общественников. В нем она обратила внимание на то, что за последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов, заказчики ни одного из них не были названы.
  • По данным Генпрокуратуры, фактически по делу в отношении всех нападений на гражданских активистов уже установлены исполнители.
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