В Киеве сотни людей собрались под АП из-за нападений на активистов

27 сентября, 2018, 19:32

В Киеве у здания Администрации президента проходит акция протеста против нападений на общественных активистов, которые произошли в разных городах страны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Под Администрацией президента собрались более трехсот человек. Среди них - активисты, жертвы нападений, адвокаты. Много людей приехало из Одессы, где было совершено много нападений на общественных активистов.

Люди, которые собрались под зданием АП, требуют от власти расследовать нападения на активистов и созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и создать в ВР временную следственную комиссию. В частности, к участникам акции обратилась херсонская активистка Екатерина Гандзюк, на которую напали в июле. На митинге выступали также одесские активисты Сергей Стерненко, Виталий Устименко, которые становились жертвами нападений.

Аналогичные акции проходят также в Харькове и Одессе.