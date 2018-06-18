 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Неизвестные избили журналиста в Херсоне

В Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко

Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.

"Били молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - подчеркнул Никитенко.

Он добавил, что вся информация относительно инцидента уже в полиции.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать