Неизвестные избили журналиста в Херсоне

18 июня, 2018, 10:22

В Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко

Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.

"Били молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - подчеркнул Никитенко.

Он добавил, что вся информация относительно инцидента уже в полиции.