Неизвестные избили журналиста в Херсоне
18 июня, 2018, 10:22
В Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко
Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook.
По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.
"Били молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - подчеркнул Никитенко.
Он добавил, что вся информация относительно инцидента уже в полиции.
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