В Одессе двое с ножом напали на активиста Автомайдана
5 июня, 2018, 15:25
5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко
Об этом сообщает активист Сергей Стерненко в Facebook.
"Колотая рана бедра, разбили голову. Сильное кровотечение. Судя по характеру повреждений, пытались убить. Сам активист говорит, что нападавшие пытались попасть в район почки", - сообщил Стерненко.
Происшествие случилось возле филиала одесского Общественного вещания.
Кроме того, Стерненко отметил, что 5 июня в 16:00 одесситы выходят на протест под стены ГУНП в Одесской области на ул. Еврейской, 12.
- Напомним, вечером в четверг, 24 мая на Сергея Стерненко, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков, напали двое мужчин.
- Один из нападавших позже скончался в больнице.
- В деле Стерненко нет подозреваемых и задержанных.
- Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него, когда он возвращался домой из супермаркета.
- Ранее, в феврале 2018 года, на Стерненко также было совершено нападение.
- Активист заявил, что нападение на него было заказом, связанным с его общественной деятельностью, и исключил любые другие мотивы.
- Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него, когда он возвращался домой из супермаркета.
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