В Одессе двое с ножом напали на активиста Автомайдана

5 июня, 2018, 15:25

5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко

Об этом сообщает активист Сергей Стерненко в Facebook.

"Колотая рана бедра, разбили голову. Сильное кровотечение. Судя по характеру повреждений, пытались убить. Сам активист говорит, что нападавшие пытались попасть в район почки", - сообщил Стерненко.

Происшествие случилось возле филиала одесского Общественного вещания.

Кроме того, Стерненко отметил, что 5 июня в 16:00 одесситы выходят на протест под стены ГУНП в Одесской области на ул. Еврейской, 12.