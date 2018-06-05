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В Одессе двое с ножом напали на активиста Автомайдана


фото: Сергій Стерненко
5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко

Об этом сообщает активист Сергей Стерненко в Facebook.

"Колотая рана бедра, разбили голову. Сильное кровотечение. Судя по характеру повреждений, пытались убить. Сам активист говорит, что нападавшие пытались попасть в район почки", - сообщил Стерненко.

Происшествие случилось возле филиала одесского Общественного вещания.

Кроме того, Стерненко отметил, что 5 июня в 16:00 одесситы выходят на протест под стены ГУНП в Одесской области на ул. Еврейской, 12.

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