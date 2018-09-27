"Выгляжу плохо, но намного лучше от украинского правосудия". Видеообращение Гандзюк

27 сентября, 2018, 08:55

Пострадавшая от нападения в Херсоне активистка Екатерина Гандзюк записала видеообращение с требованием расследовать нападения на общественников

Видео с Гандзюк на YouTube разместил "Громадське".

Девушка поблагодарила всех за поддержку и даже за негативные комментарии, которые ее мотивируют выздороветь еще быстрее.

Она отметила, что записывать обращение ей трудно, однако это проще, чем стране, которая вынуждена переваривать огромное количество "регионалов, сепаратистов и мусоров".

"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто ", - подчеркнула Гандзюк.

Она добавила, что за последний год в Украине произошло 40 нападений на гражданских активистов, заказчики одного из которых не были названы.

"Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока активных из нас убивают и калечат? Почему мы поощряем людей к общественной деятельности, но не можем их защитить? Беда в том, что все эти вопросы стали риторическими. Но я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. и что каждый из нас будет свободным. и не будет иметь в сердце страха ", - подытожила Гандзюк.