"Выгляжу плохо, но намного лучше от украинского правосудия". Видеообращение Гандзюк
Видео с Гандзюк на YouTube разместил "Громадське".
Девушка поблагодарила всех за поддержку и даже за негативные комментарии, которые ее мотивируют выздороветь еще быстрее.
Она отметила, что записывать обращение ей трудно, однако это проще, чем стране, которая вынуждена переваривать огромное количество "регионалов, сепаратистов и мусоров".
"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто ", - подчеркнула Гандзюк.
Она добавила, что за последний год в Украине произошло 40 нападений на гражданских активистов, заказчики одного из которых не были названы.
"Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока активных из нас убивают и калечат? Почему мы поощряем людей к общественной деятельности, но не можем их защитить? Беда в том, что все эти вопросы стали риторическими. Но я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. и что каждый из нас будет свободным. и не будет иметь в сердце страха ", - подытожила Гандзюк.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Гандзюк считает, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- 21 августа Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без права залога еще двух подозреваемых по делу нападения на активистку и. о. управляющего делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк.
- 22 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк Вячеславу Вишневскому.
- 22 августа подозреваемого в нападении на херсонская активистку и сотрудницу горсовета Екатерина Гандзюк Николая Новикова освободили из-под стражи, а производство по нему закрыли. Перед освобождением его заставили изменить показания.
- Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
- По состоянию на 23 августа, четверо подозреваемых арестованы, еще одного - поместили под домашний арест.
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