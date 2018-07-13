Парубий рассказал, когда Рада изменит состав ЦИК
13 июля, 2018, 16:36
Верховная рада Украины должна проголосовать за обновление состава Центральной избирательной комиссии в сентябре после начала 9 сессии парламентской работы
Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Я убежден, что одним из первых вопросов следующей сессии должно быть обновление состава Центральной избирательной комиссии. Обновление ЦИК должно быть принято как можно быстрее. Сентябрь - это тот месяц, когда мы сможем обновить Центральную избирательную комиссию", - сказал Парубий, отвечая на вопрос относительно крайнего срока смены состава ЦИК.
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Глава парламента подчеркнул, что Украина не может войти в избирательный период со старым составом ЦИК.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Совета.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта относительно обновления состава ЦИК. В БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК.
- Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня, однако Рада так и не смогла его рассмотреть.
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