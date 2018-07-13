Парубий рассказал, когда Рада изменит состав ЦИК

13 июля, 2018, 16:36

Верховная рада Украины должна проголосовать за обновление состава Центральной избирательной комиссии в сентябре после начала 9 сессии парламентской работы

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Я убежден, что одним из первых вопросов следующей сессии должно быть обновление состава Центральной избирательной комиссии. Обновление ЦИК должно быть принято как можно быстрее. Сентябрь - это тот месяц, когда мы сможем обновить Центральную избирательную комиссию", - сказал Парубий, отвечая на вопрос относительно крайнего срока смены состава ЦИК.

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Глава парламента подчеркнул, что Украина не может войти в избирательный период со старым составом ЦИК.