Есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится частично, - глава КИУ

23 января, 2018, 19:00

Из-за взаимного недоверия фракций в Верховной Раде голосование за новых членов ЦИК может состояться лишь частично

Об этом заявил глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Эспрессо.TV.

Кошель заявил, что процесс выдвижения кандидатов от партий на работу в ЦИК происходил чрезвычайно непрозрачно, ведь не произошло экспертного обсуждения и разнообразного рейтингования.

Тем временем так долго он длился из-за того, что партии предлагали кандидатов, которые уже работали в ЦИК, что противоречит формуле президента.

"Сейчас мы имеем примерно 3 недели для изучения кандидатур, а именно для прохождения ими спецпроверки. На результативное голосование мы можем выйти только в конце февраля, в начале марта", - заявил глава КИУ.

Кошель также отметил, что по закону голосование за каждого кандидата в ЦИК происходит отдельно. Поэтому для полного обновления ротации необходимо 13 результативных голосований в Верховной Раде, что за нынешним политическим климатом почти невозможно. Поэтому можно ожидать лишь частичное обновление членов ЦИК.