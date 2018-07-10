Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня, - БПП
10 июля, 2018, 11:13
Верховная Рада вернула вопрос обновления ЦИК на повестку дня, его могут рассмотреть в четверг
Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов в кулуарах парламента, сообщает Еспресо.TV.
"Мы добились того, что вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг. Сейчас продолжаются консультации", - подчеркнул он.
Отметим, ранее в Раде объявили перерыв, чтобы нардепы продолжили срочные консультации в вопросе обновления ЦИК.
⚡❗— Блок Петра Порошенко Солидарность (@BPPSolidarnist) 10 июля 2018 г.
Глава фракции #БПП Артур Герасимов: Мы добились того, что вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг. Сейчас продолжаются консультации. pic.twitter.com/4br2Fo9kHt
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что существует риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта по поводу обновления состава ЦИК. В связи с этим в БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК.
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