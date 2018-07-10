Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня, - БПП

10 июля, 2018, 11:13

Верховная Рада вернула вопрос обновления ЦИК на повестку дня, его могут рассмотреть в четверг

Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов в кулуарах парламента, сообщает Еспресо.TV.

"Мы добились того, что вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг. Сейчас продолжаются консультации", - подчеркнул он.

Отметим, ранее в Раде объявили перерыв, чтобы нардепы продолжили срочные консультации в вопросе обновления ЦИК.