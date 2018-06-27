Украинская делегация не пошла на прием к генсеку Совета Европы

27 июня, 2018, 16:29

Украинская делегация отказалась идти на большой прием к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду

Об этом в Facebook написал народный депутат от БПП, глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и вернула приглашение", - написал он.

По его словам, в условиях, когда из-за финансового шантажа России Совет Европы экономит на бумаге для документов, не очень логично устраивать приемы на сотни человек.

"При этом Украина, которая добровольно пожертвовала $400 тыс. на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях", - добавил нардеп.