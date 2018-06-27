Украинская делегация не пошла на прием к генсеку Совета Европы
Об этом в Facebook написал народный депутат от БПП, глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и вернула приглашение", - написал он.
По его словам, в условиях, когда из-за финансового шантажа России Совет Европы экономит на бумаге для документов, не очень логично устраивать приемы на сотни человек.
"При этом Украина, которая добровольно пожертвовала $400 тыс. на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях", - добавил нардеп.
- Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Россияне ответили на эту просьбу отказом.
- 26 июня юридический комитет ПАСЕ проголосовал за проект резолюции об освобождении заключенных в России по политическим мотивам украинцев.
- 28 июня Бюро ПАСЕ проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных в России.
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