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Кандидаты в ЦИК прошли спецпроверку. Голосование в Раде планируют на четверг


фото: 5.ua
Все 14 кандидатов в состав обновленной Центральной избирательной комиссии прошли специальную проверку

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".

"Проверка уже завершена по всем кандидатам в ЦИК. Все 14 кандидатов получили положительные заключения", - сказал Парубий.

По словам Парубия, Рада может рассмотреть вопрос состав обновленной ЦИК в четверг, 19 апреля.

"Спецпроверка на сегодня успешно завершена. Теперь остается тот же этап, как и в законе "Об Антикоррупционном суде". Это окончательное решение комитета. Если в эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг у нас появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения. Мы теоретически в четверг сможем рассматривать", - сказал Парубий.

Спикер Верховной Рады отметил, что существует нерешенный вопрос отбора кандидатов.

"До сих пор остается нерешенной дискуссия: как из 14 кандидатов выбрать 13. Эта дискуссия имеет широкий аспект, поскольку во многих международных структурах есть требование и рекомендация, чтобы было представительство фракций, которые есть в парламенте. На сегодня эта дискуссия еще не завершена", - добавил Парубий.

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