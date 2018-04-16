Кандидаты в ЦИК прошли спецпроверку. Голосование в Раде планируют на четверг

16 апреля, 2018, 16:11

Все 14 кандидатов в состав обновленной Центральной избирательной комиссии прошли специальную проверку

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".

"Проверка уже завершена по всем кандидатам в ЦИК. Все 14 кандидатов получили положительные заключения", - сказал Парубий.

По словам Парубия, Рада может рассмотреть вопрос состав обновленной ЦИК в четверг, 19 апреля.

"Спецпроверка на сегодня успешно завершена. Теперь остается тот же этап, как и в законе "Об Антикоррупционном суде". Это окончательное решение комитета. Если в эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг у нас появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения. Мы теоретически в четверг сможем рассматривать", - сказал Парубий.

Спикер Верховной Рады отметил, что существует нерешенный вопрос отбора кандидатов.

"До сих пор остается нерешенной дискуссия: как из 14 кандидатов выбрать 13. Эта дискуссия имеет широкий аспект, поскольку во многих международных структурах есть требование и рекомендация, чтобы было представительство фракций, которые есть в парламенте. На сегодня эта дискуссия еще не завершена", - добавил Парубий.