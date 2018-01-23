Порошенко одобрил назначение новых членов ЦИК

23 января, 2018, 16:38

Президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии

Это он сделал во время встречи с главой Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-центр администрации президента.

Порошенко также подписал письмо об увольнении с должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока и срока их полномочий. Таким образом, по его словам, это становится запуском процесса обновления ЦИК.

"Сегодня я рад, что наконец все фракции внесли кандидатуры, которые отвечают всем критериям. Я их включил в состав представления", - отметил Порошенко.

Парубий, в свою очередь, заметил, что незамедлительно даст поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку.

"Напомню, что согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем до начала новой сессии", - отметил Парубий.

Он добавил, что поручит профильному комитету безотлагательно рассмотреть представление, чтобы уже в феврале парламент мог принять решение относительно обновления ЦИК.