Рада не рассмотрела назначение нового состава ЦИК
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в кулуарах парламента заявила журналистам, что назначение новых членов ЦИК вероятнее всего будет рассматриваться с 15 мая - во время следующей пленарной недели.
"Основная причина не только в зале, а в том, что надо собрать одномоментно кандидатов, которые будут представлены на должности членов ЦИК, одномоментно надо собрать членов ЦИК, которые будут уволены. Эти процедуры нужно пройти. Для этого нужно два-три дня. Я думаю, что эти процедуры можно будет выполнить на следующей пленарной неделе", - сказала Луценко.
Центральная избирательная комиссия – государственный орган, главной задачей которого является организация подготовки и проведения в Украине президентских, парламентских и местных выборов, а также референдумов. По закону, ЦИК состоит из 15 членов. Срок полномочий каждого из них 7 лет. Назначает и увольняет членов ЦИК парламент по представлению президента. При этом представление президента должно учитывать предложения фракций.
Из 15 членов нынешнего состава ЦИК в 12 семилетний срок полномочий истек еще в июне 2014 года. 6 членов комиссии начинали работу еще во времена президентства Леонида Кучмы, а Михаил Охендовский в 2004 году голосовал за признание избранным президентом Виктора Януковича. 7 из 12 членов ЦИК, избранные по квоте Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий, которых уже нет в политической жизни страны. 3 февраля 2017 года истек срок полномочий 13-го члена комиссии Александра Осадчука.
- Напомним, 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- Кошель назвал главными претендентами на пост главы ЦИК кандидата от "Народного фронта" Наталью Бернацкую и кандидатку от "БПП" Светлану Кустову.
- У президента обновили список кандидатов в ЦИК.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля.