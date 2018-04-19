Рада не рассмотрела назначение нового состава ЦИК

19 апреля, 2018, 16:32

В четверг, 19 апреля, вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение депутатов Верховной Рады

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в кулуарах парламента заявила журналистам, что назначение новых членов ЦИК вероятнее всего будет рассматриваться с 15 мая - во время следующей пленарной недели.

"Основная причина не только в зале, а в том, что надо собрать одномоментно кандидатов, которые будут представлены на должности членов ЦИК, одномоментно надо собрать членов ЦИК, которые будут уволены. Эти процедуры нужно пройти. Для этого нужно два-три дня. Я думаю, что эти процедуры можно будет выполнить на следующей пленарной неделе", - сказала Луценко.

Центральная избирательная комиссия – государственный орган, главной задачей которого является организация подготовки и проведения в Украине президентских, парламентских и местных выборов, а также референдумов. По закону, ЦИК состоит из 15 членов. Срок полномочий каждого из них 7 лет. Назначает и увольняет членов ЦИК парламент по представлению президента. При этом представление президента должно учитывать предложения фракций.

Из 15 членов нынешнего состава ЦИК в 12 семилетний срок полномочий истек еще в июне 2014 года. 6 членов комиссии начинали работу еще во времена президентства Леонида Кучмы, а Михаил Охендовский в 2004 году голосовал за признание избранным президентом Виктора Януковича. 7 из 12 членов ЦИК, избранные по квоте Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий, которых уже нет в политической жизни страны. 3 февраля 2017 года истек срок полномочий 13-го члена комиссии Александра Осадчука.