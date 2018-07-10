Как трудовые мигранты могут голосовать на выборах президента. Объяснение ЦИК
10 июля, 2018, 21:14
Трудовым мигрантам необходимо обеспечить право голоса на президентских и парламентских выборах
Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Андрей Магера в эфире Еспресо.TV.
"Таким лицам необходимо обеспечить право голоса. На президентских выборах это сделать проще всего: гражданин обращается в орган ведения реестра не позднее, чем за 5 дней до выборов, с заявлением с просьбой временно изменить ему место голосования. Это без проблем делается”, - рассказал заместитель главы ЦИК.
На парламентских выборах эта схема выглядит сложнее, ведь там есть мажоритарные округа.
"Нам надо думать, как решить эту проблему, не создав новую. А именно, чтобы кандидаты-мажоритарщики не смогли привлечь таких трудовых мигрантов и внутренне перемещенных лиц, чтобы победить на выборах в округе", - пояснил Магера.
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