Как трудовые мигранты могут голосовать на выборах президента. Объяснение ЦИК

10 июля, 2018, 21:14

Трудовым мигрантам необходимо обеспечить право голоса на президентских и парламентских выборах

Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Андрей Магера в эфире Еспресо.TV.

"Таким лицам необходимо обеспечить право голоса. На президентских выборах это сделать проще всего: гражданин обращается в орган ведения реестра не позднее, чем за 5 дней до выборов, с заявлением с просьбой временно изменить ему место голосования. Это без проблем делается”, - рассказал заместитель главы ЦИК.

На парламентских выборах эта схема выглядит сложнее, ведь там есть мажоритарные округа.

"Нам надо думать, как решить эту проблему, не создав новую. А именно, чтобы кандидаты-мажоритарщики не смогли привлечь таких трудовых мигрантов и внутренне перемещенных лиц, чтобы победить на выборах в округе", - пояснил Магера.