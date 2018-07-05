В БПП обещают блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса смены ЦИК
Об этом заявил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.
"Мы заняли принципиальную позицию в этом вопросе и не будем отступать, пока не добьемся, чтобы состав ЦИК был обновлен. Коллеги должны одуматься и принять другое решение, чтобы мы разблокировали работу парламента", - сказал Гончаренко.
Депутат отметил, что на смене состава ЦИК настаивает президент Украины Петр Петр Порошенко.
"Никакой аргументации, почему наши коллеги хотят сохранить Охендовского с коллегами в ЦИК, мы не услышали. Потому что ее просто не существует, нельзя этому дать объяснения. Представители всех парламентских фракций, кроме Оппозиционного блока, который подавал Охендовского, есть в представлении президента. Президент говорил, что хочет полного обновления ЦИК и точно не будет подавать Михаила Охендовского в новый состав ЦИК", - сказал Гончаренко.
При этом представитель президентской фракции признал наличие раскола в коалиции по этому вопросу и подчеркнул, что состав ЦИК необходимо изменить до парламентских каникул, поскольку уже в августе начнется подготовка к новым выборам президента.
"Я бы не сказал, что можно говорить об окончательном расколе коалиции, но раскол в этом вопросе, безусловно, есть. Фактически эта ситуация сейчас стала публичной, но она уже длится не один месяц. Мы тянули и тянули, но дальше тянуть некуда, поскольку у нас эта неделя предпоследняя, следующая неделя последняя перед парламентскими каникулами, а уже в августе ЦИК должна принимать первое решение по началу запуска президентских выборов", - сказал Гончаренко.
Кроме того, депутат от БПП напомнил, что кандидаты в новый состав ЦИК известны уже долгое время и в отношении их не появлялось никаких упреков в коррупции или непрофессионализме.
"Эти фамилии обсуждаются уже полгода. За эти полгода ни по одному из поданных людей не найдено никакого компромата", - добавил Гончаренко.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта по обновлению состава ЦИК.
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