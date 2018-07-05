В БПП обещают блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса смены ЦИК

5 июля, 2018, 17:17

Фракция БПП вернется к голосованиям в парламенте при условии готовности коалиционных и других депутатов рассматривать вопрос смены состава Центральной избирательной комиссии

Об этом заявил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.

"Мы заняли принципиальную позицию в этом вопросе и не будем отступать, пока не добьемся, чтобы состав ЦИК был обновлен. Коллеги должны одуматься и принять другое решение, чтобы мы разблокировали работу парламента", - сказал Гончаренко.

Депутат отметил, что на смене состава ЦИК настаивает президент Украины Петр Петр Порошенко.

"Никакой аргументации, почему наши коллеги хотят сохранить Охендовского с коллегами в ЦИК, мы не услышали. Потому что ее просто не существует, нельзя этому дать объяснения. Представители всех парламентских фракций, кроме Оппозиционного блока, который подавал Охендовского, есть в представлении президента. Президент говорил, что хочет полного обновления ЦИК и точно не будет подавать Михаила Охендовского в новый состав ЦИК", - сказал Гончаренко.

При этом представитель президентской фракции признал наличие раскола в коалиции по этому вопросу и подчеркнул, что состав ЦИК необходимо изменить до парламентских каникул, поскольку уже в августе начнется подготовка к новым выборам президента.

"Я бы не сказал, что можно говорить об окончательном расколе коалиции, но раскол в этом вопросе, безусловно, есть. Фактически эта ситуация сейчас стала публичной, но она уже длится не один месяц. Мы тянули и тянули, но дальше тянуть некуда, поскольку у нас эта неделя предпоследняя, следующая неделя последняя перед парламентскими каникулами, а уже в августе ЦИК должна принимать первое решение по началу запуска президентских выборов", - сказал Гончаренко.

Кроме того, депутат от БПП напомнил, что кандидаты в новый состав ЦИК известны уже долгое время и в отношении их не появлялось никаких упреков в коррупции или непрофессионализме.

"Эти фамилии обсуждаются уже полгода. За эти полгода ни по одному из поданных людей не найдено никакого компромата", - добавил Гончаренко.