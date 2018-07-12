Рада не сумела рассмотреть обновление ЦИК
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фракция БПП в начале обсуждения предложила отозвать кандидатуру Ольги Лотюк на должность члена Центризбиркома для того, чтобы разблокировать рассмотрение вопроса.
Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал к дальнейшей дискуссии с президентом Петром Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что согласно закону до рассмотрения вопроса о назначении на должности членов Центризбиркома, кандидатов на эти должности нужно предупредить за 3 дня. Это не было сделано.
После этого Рада объявила перерыв для проведения консультаций. После окончания перерыва Парубий объявил, что время истекло и закрыл вечернее заседание Рады.
Отметим, что ранее президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центрвиборкому.
Это 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт); Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (Народный фронт), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия").
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта об обновлении состава ЦИК. Из-за этого в БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК.
- Как заявила председатель общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская, международные организации могут поставить под сомнение результаты президентских выборов, проведенных действующим составом ЦИК.
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