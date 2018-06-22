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Суд оставил Савченко под арестом

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей народного депутата Надежду Савченко

Об этом сообщает "Общественное радио".

Суд также постановил исследовать жалобы Савченко на то, что у нее силой взяли образцы ДНК.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек, которые пришли на заседание. Поручителями согласились выступать представители местных общественных организаций, а также члены партии Надежды Савченко.

Защита Савченко также настаивала на том, что под арестом она не может должным образом выполнять свои обязанности народного депутата.

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Ранее, 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апеляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.

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