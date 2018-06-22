Суд оставил Савченко под арестом
Об этом сообщает "Общественное радио".
Суд также постановил исследовать жалобы Савченко на то, что у нее силой взяли образцы ДНК.
Адвокаты просили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек, которые пришли на заседание. Поручителями согласились выступать представители местных общественных организаций, а также члены партии Надежды Савченко.
Защита Савченко также настаивала на том, что под арестом она не может должным образом выполнять свои обязанности народного депутата.
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Ранее, 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апеляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко объявила голодовку, но позже прервала ее, чтобы восстановить организм для теста на полиграфе.
- К защите Савченко присоединился адвокат сепаратистов Нели Штепы и "Топаза".
- Арестованная Савченко требует пустить ее в парламент.
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