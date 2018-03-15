Луценко внесет представление на арест Савченко. Говорит, она готовила теракт в зале Рады
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время выступления перед народными депутатами генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть доказательства причастности нардепа Надежды Савченко к планированию теракта в стенах Верховной Рады.
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что нардепа Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил Луценко.
Позже народные депутаты проголосовали за исключение Надежду Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержан приближенный к Медведчуку переговорщик Владимир Рубан.
- Сам задержанный отверг все обвинения, говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимир Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Впоследствии стало известно, что нардеп накануне уехала с рабочим визитом в ПАСЕ, где в нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных с РФ.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- В результате Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Во время общения с журналистами, Надежда Савченко рассказала, что видела, как голова Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов.
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