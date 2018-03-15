Луценко внесет представление на арест Савченко. Говорит, она готовила теракт в зале Рады

15 марта, 2018, 11:50

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 15 марта внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время выступления перед народными депутатами генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть доказательства причастности нардепа Надежды Савченко к планированию теракта в стенах Верховной Рады.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что нардепа Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил Луценко.

Позже народные депутаты проголосовали за исключение Надежду Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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