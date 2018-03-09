 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева, - СБУ

Задержанный по подозрению во ввозе оружия из оккупированных районов Донбасса гражданин Рубан планировал осуществить теракты в Киеве совместно с главарями "ДНР" Захарченко и Тимофеевым

Об этом в пятницу, 9 марта 2018 года, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время специально созванного брифинга, передает Еспресо.TV.

"Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций т.н. ДНР Захарченко А.В. и Тимофеевым Е.Ю. (он же "Такшкент", - ред.), а также другими лицами, спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии террористических актов в центральной части города Киев", - сообщил глава СБУ.

Как отметил Грицак, "работа по документированию преступной деятельности этой группы продолжалась не один месяц".

Сейчас все ввозимые Грицаком и его людми средства поражения находятся под надежным контролем СБУ и "не несут угрозы нашим гражданам", добавил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать