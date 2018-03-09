9 марта, 2018, 16:00

Задержанный по подозрению во ввозе оружия из оккупированных районов Донбасса гражданин Рубан планировал осуществить теракты в Киеве совместно с главарями "ДНР" Захарченко и Тимофеевым

Об этом в пятницу, 9 марта 2018 года, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время специально созванного брифинга, передает Еспресо.TV.

"Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций т.н. ДНР Захарченко А.В. и Тимофеевым Е.Ю. (он же "Такшкент", - ред.), а также другими лицами, спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии террористических актов в центральной части города Киев", - сообщил глава СБУ.

Как отметил Грицак, "работа по документированию преступной деятельности этой группы продолжалась не один месяц".

Сейчас все ввозимые Грицаком и его людми средства поражения находятся под надежным контролем СБУ и "не несут угрозы нашим гражданам", добавил он.