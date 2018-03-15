У Савченко в Раде обнаружили гранаты и оружие, ее вывели из сессионного зала, - нардеп
Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук в Facebook.
Надежда Савченко после допроса в СБУ по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана приехала на парламентскую сессию.
"С ней общаются нардепы-патриоты и спикер парламента Андрей Парубий. После этого они все вместе покинули сессионный зал. Говорят, что в парламент Савченко принесла оружие и гранаты", - сообщил Мосийчук.
Он также добавил, что Савченко после этого еще раз призвала к вооруженному государственному перевороту.
"Савченко нардепы-патриоты вывели из парламента”, - подытожил Мосийчук.
Между тем Савченко говорит, что ушла из зала, потому что "практически закончилась рабочая сессия".
"Я пришла, расписалась, чтобы зарплату получить. Ведь народный депутат лишается зарплаты, если не присутствует в зале заседания. Я расписалась, зашла в зал, послушала, что рассматривается, и вышла", - пояснила депутат.
Позже она призналась, что пришла в парламент с оружием, а именно с наградным пистолетом.
"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить. Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов", - рассказала Савченко, передает "Зеркало недели".
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Во время общения с журналистами, Надежда Савченко рассказала, что видела, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов. Впоследствии она опровергла эту информацию: говорит, перепутала Парубия с нардепом Пашинским.
- Савченко также обратилась к Вооруженным силам Украины, заявив, что военный переворот в Украине является "ожидаемым и правильным".
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко утверждает, что Савченко готовила теракт в зале Верховной Рады.
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