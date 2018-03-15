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У Савченко в Раде обнаружили гранаты и оружие, ее вывели из сессионного зала, - нардеп


фото: ukranews
Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, но у нее обнаружили оружие и вывели из сессионного зала

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук в Facebook.

Надежда Савченко после допроса в СБУ по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана приехала на парламентскую сессию.

"С ней общаются нардепы-патриоты и спикер парламента Андрей Парубий. После этого они все вместе покинули сессионный зал. Говорят, что в парламент Савченко принесла оружие и гранаты", - сообщил Мосийчук.

Он также добавил, что Савченко после этого еще раз призвала к вооруженному государственному перевороту.

"Савченко нардепы-патриоты вывели из парламента”, - подытожил Мосийчук.

Между тем Савченко говорит, что ушла из зала, потому что "практически закончилась рабочая сессия".

"Я пришла, расписалась, чтобы зарплату получить. Ведь народный депутат лишается зарплаты, если не присутствует в зале заседания. Я расписалась, зашла в зал, послушала, что рассматривается, и вышла", - пояснила депутат.

Позже она призналась, что пришла в парламент с оружием, а именно с наградным пистолетом.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить. Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов", - рассказала Савченко, передает "Зеркало недели".

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