Как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на Порошенко и теракт. Объяснение Луценко

22 марта, 2018, 09:21

В Генпрокуратуре рассказали, как нардеп Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан действовали вместе для захвата государственной власти в Украине и возили оружие с оккупированных территорий

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в своем выступлении во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что не позднее 20 ноября 2017 года Савченко и Рубан сговорилась между собой и вождями оккупантов "ДНР" по поводу насильственного свержения конституционного строя в Украине. Для этого они договорились устроить ряд терактов в Киеве.

В результате Савченко летом 2017 предлагала устроить теракты офицерам восьмого полка спецназначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, но на то время находились в зоне АТО.

Луценко отметил, что в то время офицеры решили, что Савченко рассказывает какой-то бред и не восприняли ее слова всерьез. Впрочем, когда к ним с такой же просьбой уже в ноябре обратился Рубан, они сообщили об этом руководству и начали рассказывать ему о дальнейших действиях Савченко и Рубана.

Несмотря на это, последние были уверены, что военные стали их соучастниками. Как рассказал один из офицеров, Рубан дал им $8,5 тысяч на приобретение грузовика, которым должны были перевозить оружие из оккупированной Донетчины в Киев.

"На следующий день, 20.11.2017, я (офицер, слова которого цитирует Луценко, - ред.) передал автобус Рубану в городе Бахмут. Они с Савченко проехали на этом автобусе до КПВВ "Майорское". Непосредственно перед отъездом Савченко сказала мне, что на обратном пути они повезут минометы", - подчеркнул генпрокурор, цитируя слова военного.

Уже 23 ноября Савченко позвонила этому офицеру и сказала, что они везут минометы и оружие с оккупированных территорий, и попросила помочь им пройти КПВВ "Майорское".

"В первой половине дня я (то есть офицер), встретил на КПВВ автобус Mercedes Sprinter, Савченко при этом находилась в грузовом отделении автомобиля. Проехав несколько километров, автобус остановился, и Савченко вышла. Некоторое время мы с ней и Рубаном обсуждали, какое оружие они привезли с ОРДЛО. При этом Савченко ссылалась на Захара (главаря "ДНР" Захарченко, - ред.)", - рассказал Луценко.

По его словам, все эти факты были зафиксированы на аудио и видео. Это оружие офицеры ВСУ передали экспертам СБУ, а позже его отвезли в Хмельницкий. Там это оружие хранилось на складах военной части, которую заговорщики считали союзниками.

"2.12.2017 года Савченко и Рубан прибыли туда и испытывали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и которая производится исключительно в "ДНР", - подытожил Луценко.

Отметим, в представлении отмечается, что у следствия есть достаточные основания подозревать Савченко в совершении ряда преступлений, в частности: