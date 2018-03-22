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Как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на Порошенко и теракт. Объяснение Луценко

В Генпрокуратуре рассказали, как нардеп Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан действовали вместе для захвата государственной власти в Украине и возили оружие с оккупированных территорий

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в своем выступлении во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что не позднее 20 ноября 2017 года Савченко и Рубан сговорилась между собой и вождями оккупантов "ДНР" по поводу насильственного свержения конституционного строя в Украине. Для этого они договорились устроить ряд терактов в Киеве.

В результате Савченко летом 2017 предлагала устроить теракты офицерам восьмого полка спецназначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, но на то время находились в зоне АТО.

Луценко отметил, что в то время офицеры решили, что Савченко рассказывает какой-то бред и не восприняли ее слова всерьез. Впрочем, когда к ним с такой же просьбой уже в ноябре обратился Рубан, они сообщили об этом руководству и начали рассказывать ему о дальнейших действиях Савченко и Рубана.

Несмотря на это, последние были уверены, что военные стали их соучастниками. Как рассказал один из офицеров, Рубан дал им $8,5 тысяч на приобретение грузовика, которым должны были перевозить оружие из оккупированной Донетчины в Киев.

"На следующий день, 20.11.2017, я (офицер, слова которого цитирует Луценко, - ред.) передал автобус Рубану в городе Бахмут. Они с Савченко проехали на этом автобусе до КПВВ "Майорское". Непосредственно перед отъездом Савченко сказала мне, что на обратном пути они повезут минометы", - подчеркнул генпрокурор, цитируя слова военного.

Уже 23 ноября Савченко позвонила этому офицеру и сказала, что они везут минометы и оружие с оккупированных территорий, и попросила помочь им пройти КПВВ "Майорское".

"В первой половине дня я (то есть офицер), встретил на КПВВ автобус Mercedes Sprinter, Савченко при этом находилась в грузовом отделении автомобиля. Проехав несколько километров, автобус остановился, и Савченко вышла. Некоторое время мы с ней и Рубаном обсуждали, какое оружие они привезли с ОРДЛО. При этом Савченко ссылалась на Захара (главаря "ДНР" Захарченко, - ред.)", - рассказал Луценко.

По его словам, все эти факты были зафиксированы на аудио и видео. Это оружие офицеры ВСУ передали экспертам СБУ, а позже его отвезли в Хмельницкий. Там это оружие хранилось на складах военной части, которую заговорщики считали союзниками.

"2.12.2017 года Савченко и Рубан прибыли туда и испытывали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и которая производится исключительно в "ДНР", - подытожил Луценко.

Отметим, в представлении отмечается, что у следствия есть достаточные основания подозревать Савченко в совершении ряда преступлений, в частности:

  • ч.1 ст. 109 - действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти;
  • ч.1 ст. 14; ч.2 ст.28, ст.112 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
  • ч.3 ст. 258 - террористический акт;
  • ч.1 ст. 258-3 - создание террористической группы или террористической организации;
  • ч.1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.
  • Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
  • Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
  • 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.
  • Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
  • Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
  • 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы по ликвидации верхушки украинской власти.
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