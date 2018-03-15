Савченко к ВСУ: военный переворот в Украине есть "ожидаемым и правильным"
Об этом Савченко заявила во время общения с журналистами, передает Эспрессо.TV.
"Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, и которые абсолютно согласны с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемая и, наверное, довольно правильная событие", - сказала Савченко.
При этом нардеп обвинила власть в пособничестве России, а военное командование - в "игре во власть".
"Я понимаю, что таких нет у власти и в командовании. Те, кто в командовании, всегда играют во власть, власть всегда играет под Россию, они просто убивают свой народ и посылают на смерть. Но есть много военных, которые понимают, что происходит
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Во время общения с журналистами, Надежда Савченко рассказала, что видела, как голова Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил до гостиницы "Украина" снайперов.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко утверждает, что Савченко готовила теракт в зале Верховной Рады.
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