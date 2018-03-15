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Савченко к ВСУ: военный переворот в Украине есть "ожидаемым и правильным"

Народный депутат Надежда Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием"

Об этом Савченко заявила во время общения с журналистами, передает Эспрессо.TV.

"Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, и которые абсолютно согласны с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемая и, наверное, довольно правильная событие", - сказала Савченко.

При этом нардеп обвинила власть в пособничестве России, а военное командование - в "игре во власть".

"Я понимаю, что таких нет у власти и в командовании. Те, кто в командовании, всегда играют во власть, власть всегда играет под Россию, они просто убивают свой народ и посылают на смерть. Но есть много военных, которые понимают, что происходит

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