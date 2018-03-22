Рада разрешила арест Савченко

22 марта, 2018, 13:43

Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время заседания комитета Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан сговорились с главарями оккупантов Донетчины по организации терактов в Киеве с целью свержения государственной власти.

В частности, они вместе перевозили оружие с оккупированных территорий, а также планировали совершить покушение на президента Петра Порошенко.

Отметим, в представлении на нее указано, что у следствия есть достаточные основания подозревать Савченко в совершении ряда преступлений, в частности:

- ч.1 ст. 109 - действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти;

- ч.1 ст. 14; ч.2 ст.28, ст.112 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

- ч.3 ст. 258 - террористический акт;

- ч.1 ст. 258-3 - создание террористической группы или террористической организации;

- ч.1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.