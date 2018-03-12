Савченко вызвали в СБУ на допрос по делу Рубана
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.
"В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежды Савченко в вызове на допрос на 13 марта. Однако сегодня в четыре утра она покинула территорию Украины для участия в международной конференции", - заявил Луценко.
Ранее стало известно, что в подозрении СБУ в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана фигурирует друг и помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев.
Между тем пресс-служба Савченко сообщает, что депутат повесток, приглашений или любых других документов не получала. Она находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных с РФ.
Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержан приближенный к Медведчуку переговорщик Владимир Рубана.
- Сам задержанный отверг все обвинения, Говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимир Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Он также отметил, что он уже не впервые вез оружие из оккупированного Донецка.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-