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Савченко вызвали в СБУ на допрос по делу Рубана

Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.

"В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежды Савченко в вызове на допрос на 13 марта. Однако сегодня в четыре утра она покинула территорию Украины для участия в международной конференции", - заявил Луценко.

Ранее стало известно, что в подозрении СБУ в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана фигурирует друг и помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев.

Между тем пресс-служба Савченко сообщает, что депутат повесток, приглашений или любых других документов не получала. Она находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных с РФ.

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