Савченко решила поесть, чтобы пройти полиграф. Что только люди не придумают, чтобы успеть куличи поесть

13 апреля, 2018, 17:45

Народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку, чтобы восстановить организм и пройти тест на полиграфе

Об этом сообщает Вера Савченко в Facebook.

Эксперты заявили, что пройти процедуру полиграфа человеку в состоянии голодовки невозможно. Так как организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Поэтому результаты будут некорректные.

Читайте также: Савченко: путь от героя до антигероя

"Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграфа. И чтобы расставить все точки над "і" во лжи генпрокурора и других недополитиков и карманных служб. Чтобы у них не было шанса обвинить Надежду в попытке избежать процедуры полиграф", - сообщает Вера.