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Савченко решила поесть, чтобы пройти полиграф. Что только люди не придумают, чтобы успеть куличи поесть


фото: REUTERS
Народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку, чтобы восстановить организм и пройти тест на полиграфе

Об этом сообщает Вера Савченко в Facebook.

Эксперты заявили, что пройти процедуру полиграфа человеку в состоянии голодовки невозможно. Так как организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Поэтому результаты будут некорректные.

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"Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграфа. И чтобы расставить все точки над "і" во лжи генпрокурора и других недополитиков и карманных служб. Чтобы у них не было шанса обвинить Надежду в попытке избежать процедуры полиграф", - сообщает Вера.

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