Савченко решила поесть, чтобы пройти полиграф. Что только люди не придумают, чтобы успеть куличи поесть
13 апреля, 2018, 17:45
Народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку, чтобы восстановить организм и пройти тест на полиграфе
Об этом сообщает Вера Савченко в Facebook.
Эксперты заявили, что пройти процедуру полиграфа человеку в состоянии голодовки невозможно. Так как организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Поэтому результаты будут некорректные.
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"Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграфа. И чтобы расставить все точки над "і" во лжи генпрокурора и других недополитиков и карманных служб. Чтобы у них не было шанса обвинить Надежду в попытке избежать процедуры полиграф", - сообщает Вера.
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