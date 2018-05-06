К защите Савченко присоединился адвокат Штепы и "Топаза"

6 мая, 2018, 13:04

Адвокатом арестованного нардепа Надежды Савченко стал Александр Шадрин

Об этом сообщил в Facebook в субботу адвокат Алексей Шевчук.

"Сегодня нашим партнером Александром Шадриным была принята защита Надежды Савченко", - написал он.

Он отметил, что в субботу Шадрину "с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы".

"Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту", - добавил Шевчук.

Как видно из опубликованного Шадриным видео, в субботу его и сестру Надежды Савченко Веру не пускали в СИЗО, аргументируя тем, что это санитарный день.

Адвокат Шадрин ранее защищал, в частности, экс-мэра Славянска Нелю Штепу, экс-нардепа от запрещенной Компартии Украины Аллу Александровскую и "антимайдановца" Гната Кромский, известного по прозвищу "Топаз".