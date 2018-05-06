К защите Савченко присоединился адвокат Штепы и "Топаза"
Об этом сообщил в Facebook в субботу адвокат Алексей Шевчук.
"Сегодня нашим партнером Александром Шадриным была принята защита Надежды Савченко", - написал он.
Он отметил, что в субботу Шадрину "с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы".
"Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту", - добавил Шевчук.
Как видно из опубликованного Шадриным видео, в субботу его и сестру Надежды Савченко Веру не пускали в СИЗО, аргументируя тем, что это санитарный день.
Адвокат Шадрин ранее защищал, в частности, экс-мэра Славянска Нелю Штепу, экс-нардепа от запрещенной Компартии Украины Аллу Александровскую и "антимайдановца" Гната Кромский, известного по прозвищу "Топаз".
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- В сети появились фото того, как Савченко с Рубаном сжигают документы.
- Генпрокурор Луценко заявил, что к деятельности Савченко и Рубана может быть причастен Медведчук.
- Апелляционный суд оставил Савченко под стражей.
- Савченко объявила голодовку, но позже прервала его, чтобы восстановить организм для теста на полиграфе.
- Допрос Савченко с использованием полиграфа перенесли на 17 апреля.
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