"Убийство" Бабченко может подорвать доверие к прессе, - НАТО

8 июня, 2018, 15:00

В НАТО считают, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко может подорвать веру в свободную прессу

Об этом во время брифинга, трансляция которого размещена на канале Альянса в Youtube, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Во-первых, мы все с облегчением узнали, что Бабченко жив. Во-вторых, мне жаль, что этот инцидент может подорвать веру в свободную прессу и способствовать подпитке пропаганды", - подчеркнул он.

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По словам Столтенберга, свободная и независимая пресса является жизненно важным элементом для любого демократического общества.

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"Я лично убежден, что единственный способ не стать жертвой фейковых новостей - это поддерживать независимую прессу, которая способна задавать сложные вопросы и проверять факты и свои источники", - подытожил Столтенберг.