"Убийство" Бабченко может подорвать доверие к прессе, - НАТО
Об этом во время брифинга, трансляция которого размещена на канале Альянса в Youtube, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Во-первых, мы все с облегчением узнали, что Бабченко жив. Во-вторых, мне жаль, что этот инцидент может подорвать веру в свободную прессу и способствовать подпитке пропаганды", - подчеркнул он.
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По словам Столтенберга, свободная и независимая пресса является жизненно важным элементом для любого демократического общества.
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"Я лично убежден, что единственный способ не стать жертвой фейковых новостей - это поддерживать независимую прессу, которая способна задавать сложные вопросы и проверять факты и свои источники", - подытожил Столтенберг.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка. Впрочем оказалось, что Бабченко - жив и все это была спецоперация СБУ.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченка и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми из РФ о террористической деятельности. Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что благодаря инсценировке смерти журналиста Бабченко украинским правоохранителям удалось обнаружить список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.
- Журналист Матвей Ганапольский заявил, что в списке потенциальных жертв покушений было 47 человек.
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