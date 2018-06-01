Луценко объяснил, почему имитировали убийство Бабченко

1 июня, 2018, 19:38

Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему необходимо было инсценировать смерть журналиста Аркадия Бабченко

Об этом генпрокурор рассказал в Facebook.

По словам Луценко, во-первых, такая имитация предусмотренная статьей 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

"Второе, после заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он сказал, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы. Третье, задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике", - добавил генпрокурор.

Читайте также: Как мировые СМИ реагируют на "воскресение" Бабченко

В-четвертых, в результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли стать следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты. Сейчас они уведомлены об опасности и организуется их защита.