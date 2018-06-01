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Луценко объяснил, почему имитировали убийство Бабченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему необходимо было инсценировать смерть журналиста Аркадия Бабченко

Об этом генпрокурор рассказал в Facebook.

По словам Луценко, во-первых, такая имитация предусмотренная статьей 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

"Второе, после заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он сказал, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы. Третье, задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике", - добавил генпрокурор.

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В-четвертых, в результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли стать следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты. Сейчас они уведомлены об опасности и организуется их защита.

Между тем пресс-служба Генпрокуратуры сообщает, что 1 июня 2018 состоялась встреча Луценко с руководителями дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы по проведенной 29 мая 2018 успешной спецоперации правоохранительных органов Украина по предупреждению убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Луценко акцентировал внимание на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.

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