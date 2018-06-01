В списке было 47 человек, которых Россия хотела "обезвредить" после Бабченко, - журналист

1 июня, 2018, 21:10

Журналист Матвей Ганапольский заявил, что в списке лиц, которых хотела "обезвредить" Россия, было 47 человек

Об этом сообщает “Прямой”.

1 июня журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева вызвали в Службу безопасности Украины в деле "убийства" журналиста Аркадия Бабченко. На встрече оба подписали соглашение о неразглашении.

"Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко или убийство Бабченко, - это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш", - заявил Ганапольский.

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Он также заверил, что в списке потенциальных жертв России указано не 30, а 47 человек.

"И единственное, что я могу сказать, чего, наверное, никто до этой минуты не знает, - то, что в этом списке, когда его наконец обнаружили, было не 30 фамилий, а 47. Нам его показали издалека. Естественно, нам близко его не показывали, и правильно сделали. Потому что неприятно там обнаружить себя или кого-то из своих друзей. Там всего 47 человек", - добавил журналист.