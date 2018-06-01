В списке было 47 человек, которых Россия хотела "обезвредить" после Бабченко, - журналист
Об этом сообщает “Прямой”.
1 июня журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева вызвали в Службу безопасности Украины в деле "убийства" журналиста Аркадия Бабченко. На встрече оба подписали соглашение о неразглашении.
"Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко или убийство Бабченко, - это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш", - заявил Ганапольский.
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Он также заверил, что в списке потенциальных жертв России указано не 30, а 47 человек.
"И единственное, что я могу сказать, чего, наверное, никто до этой минуты не знает, - то, что в этом списке, когда его наконец обнаружили, было не 30 фамилий, а 47. Нам его показали издалека. Естественно, нам близко его не показывали, и правильно сделали. Потому что неприятно там обнаружить себя или кого-то из своих друзей. Там всего 47 человек", - добавил журналист.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- "Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения СБУ.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.
- Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что благодаря инсценированию смерти журналиста Бабченко украинским правоохороцям удалось выявить целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.
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