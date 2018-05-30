Бабченко оказался живым. Убийство было инсценированным

30 мая, 2018, 17:21

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Еспресо.TV.

"Насколько мне известно, эту операцию готовили 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как ребята работали, пахали, как буйволы. Весь этот месяц мы были на связи: думали, работали, действовали. Результатом стала спецоперация, по результатам которой сегодня человек уже находится под стражей. Преступление завершено и доказано, все доказательства налицо. Самое главное - предотвратили другие более масштабные теракты, которые готовили серьезно. Неделю назад говорили, что в Киеве некий "ИГ" готовит теракт перед Лигой чемпионов - это, очевидно, должен был быть я. ", - сказал Бабченко.

Журналист добавил, что его паспортное фото для заказа убийства могли предоставить только российские государственные структуры.

"Ко мне пришли месяц назад, сказали, есть на тебя заказ, уже переданы деньги - $ 40 тыс. Показали мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России, с государственных служб. Получить эту информацию могли только спецслужбы. было предложено принять участие в спецоперации. Здесь вариантов не было ", - сказал Бабченко.

По словам журналиста, россияне подгоняли исполнителя покушения, вероятно, чтобы успеть к проведению финала Лиги чемпионов.

"С той стороны давили очень сильно, на выполнение заказа дали 3 недели, потом начали подгонять, очевидно, к ЛЧ, приходилось придумывать какие-то "отмазки": я ногу "сломал" - я ее не ломал, кстати. Потом пришлось вроде бы куда-то "поехать". Это должно было произойти не вчера. То, что вчера, - это так совпало. Вчера это кончилось. Половину дела сделано, я свою работу выполнил, я пока еще живой, не дождутся", - подытожил Бабченко.

Журналист также извинился всех, кто волновался из-за сообщения о его убийстве.

"Я хотел бы извиниться за все, что вам пришлось пережить, и за то, через что вам пришлось пройти. Я друзей и коллег хоронил много раз и знаю это рвотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Простите, что заставили вас все это пережить, но по-другому было нельзя. Отдельно хотел бы принести извинения моей жене за то ад, который она пришла за эти 2 дня. Олечка, прости пожалуйста, но здесь также было без вариантов. Я бы очень сильно хотел поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь ", - сказал Бабченко.