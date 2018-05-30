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Бабченко оказался живым. Убийство было инсценированным

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Еспресо.TV.

"Насколько мне известно, эту операцию готовили 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как ребята работали, пахали, как буйволы. Весь этот месяц мы были на связи: думали, работали, действовали. Результатом стала спецоперация, по результатам которой сегодня человек уже находится под стражей. Преступление завершено и доказано, все доказательства налицо. Самое главное - предотвратили другие более масштабные теракты, которые готовили серьезно. Неделю назад говорили, что в Киеве некий "ИГ" готовит теракт перед Лигой чемпионов - это, очевидно, должен был быть я. ", - сказал Бабченко.

Журналист добавил, что его паспортное фото для заказа убийства могли предоставить только российские государственные структуры.

"Ко мне пришли месяц назад, сказали, есть на тебя заказ, уже переданы деньги - $ 40 тыс. Показали мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России, с государственных служб. Получить эту информацию могли только спецслужбы. было предложено принять участие в спецоперации. Здесь вариантов не было ", - сказал Бабченко.

По словам журналиста, россияне подгоняли исполнителя покушения, вероятно, чтобы успеть к проведению финала Лиги чемпионов.

"С той стороны давили очень сильно, на выполнение заказа дали 3 недели, потом начали подгонять, очевидно, к ЛЧ, приходилось придумывать какие-то "отмазки": я ногу "сломал" - я ее не ломал, кстати. Потом пришлось вроде бы куда-то "поехать". Это должно было произойти не вчера. То, что вчера, - это так совпало. Вчера это кончилось. Половину дела сделано, я свою работу выполнил, я пока еще живой, не дождутся", - подытожил Бабченко.

Журналист также извинился всех, кто волновался из-за сообщения о его убийстве.

"Я хотел бы извиниться за все, что вам пришлось пережить, и за то, через что вам пришлось пройти. Я друзей и коллег хоронил много раз и знаю это рвотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Простите, что заставили вас все это пережить, но по-другому было нельзя. Отдельно хотел бы принести извинения моей жене за то ад, который она пришла за эти 2 дня. Олечка, прости пожалуйста, но здесь также было без вариантов. Я бы очень сильно хотел поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь ", - сказал Бабченко.

 

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