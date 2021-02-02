Коваленко в Италии и еще 9 самых громких трансферов зимы

2 февраля, 2021, 13:17

В ночь на 2 февраля у большинства европейских чемпионатов закрылось зимнее трансферное окно

Коронавирусный кризис серьезно повлиял на финансовые возможности клубов и межсезонье не запомнилось переходами за космические суммы.

Еспресо.TV собрал для вас подборку из десяти самых громких трансферов этого межсезонья.

Алехандро Гомес

Сумма трансфера: 5,5 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 15 млн евро

Откуда: "Аталанта" (Италия)

Куда: "Севилья" (Испания)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 32

Если бы ФИФА или УЕФА ввели номинацию "Скандал года ", то победу в ней одержал бы именно Папу Гомес . В конце 2020-го аргентинец, который был лидером и капитаном "Аталанты", устроил драку с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Инцидент произошел 1 декабря в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланом". Полузащитника не выпустили на второй тайм. В течение месяца за ситуацией в "Аталанте" следил весь футбольный мир. Гомес отказался комментировать конфликт и пообещал, что расскажет, что случилось на самом деле, но только тогда, когда покинет Италию.

В Испании решили дать последний шанс Алехандро Гомесу. "Севилья" пошла на решительный шаг и даже несмотря на скандал решила сменить клубную стратегию. В философии испанцев заложено, что клуб приглашает только молодых и перспективных игроков, а думаю вы согласитесь, что 32-летний аргентинец на такого не похож.

Гомес и "Севилья" подписали контракт до июня 2024 года. На момент окончания соглашения аргентинцу исполнится 36 и похоже, что это его последний шанс получить титул на клубном уровне. На его счету еще 0 титулов...

Марио Манджукич

Сумма трансфера: свободный агент

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 2,5 млн евро

Откуда "Аль Духаиль" (Катар)

Куда "Милан" (Италия)

Амплуа Форвард

Возраст: 34

"Нет, я не улыбаюсь", - сказал Манджукич во время его презентации перед болельщиками "Милана". 34-летний хорват уверен, что он не будет смотреть на соперников с веселым лицом, разве только тогда, когда будет забивать мячи.

Когда Марио Манджукич покидал "Ювентус" в январе 2020 года "Милан" занимал 11-е место в турнирной таблице Серии А. Прошел год, команда Стефано Пиола стала лучшей в Италии и лидирует в чемпионской гонке. У "россонери" молодой состав в лиге, но для того, чтобы стать чемпионом, нужны опытные бойцы.

Манджукич является именно таким. Хорват успел поиграть за "Ювентус", "Баварию" и "Атлетико" выигрывал Лигу чемпионов и 4 (!) раза торжествовал в Серии А. "Милан" искал идеального партнера для Златана Ибрагимовича и похоже, что именно хорват поможет "россонери" вернуться в Лигу чемпионов.

Джесси Лингард

Сумма трансфера Аренда

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 10 млн евро

Откуда: "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Куда: "Вест Хэм" (Англия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 28

У Андрея Ярмоленко появились проблемы. А имя у этой "проблемы" - арендованный у "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, выступающий на позиции 31-летнего украинца.

Ярмоленко сыграл в этом сезоне АПЛ только 311 минут и отметился лишь 1 результативной передачей. Кажется, что теперь, когда у тебя появился новый конкурент, который младше тебя на 3 года и имеет английский паспорт, у украинца еще меньше шансов выходить на футбольное поле на родной позиции.

Джесси Лингард провел в МЮ больше десяти лет, в Манчестере на вингера возлагали большие надежды, однако ему не удалось их оправдать. Что его ждет в "Вест Хэме"? Шанс реанимировать карьеру или окончательно поставить на себе клеймо "переоцененного игрока"? Посмотрим, это будет интересно.

Аркадиуш Милик

Сумма трансфера: Аренда с правом выкупа

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 22 млн евро

Откуда: "Наполи" (Италия)

Куда: "Марсель" (Франция)

Амплуа Форвард

Возраст: 26

В этом сезоне Милик не произвел на футбольном поле за "Наполи" ни минуты. Клуб не заявил польского форварда на один турнир и фактически исключил из команды. Все из-за разногласий с боссами и тренерским штабом неаполитанцев.

Милик уже успел дебютировать за новую команду. 30 минут в матче с "Монако" (1: 3) - это первое появление на поле с 8 августа прошлого года. Безусловно, сейчас поляк не в форме, но если в "Марселе" ему дадут шанс - он точно не подведет.

Стороны подписали арендное соглашение до лета 2022 года, у Милика есть достаточно времени, чтобы показать, что неаполитанцы ошиблись.

Фикайо Томори

Сумма трансфера: Аренда с правом выкупа

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 17 млн евро

Откуда: "Челси" (Англия)

Куда "Милан" (Италия)

Амплуа: Защитник

Возраст: 23

Английские футболисты редко выезжают за границу, но Фикайо Томори рискнул и перебрался в амбициозный "Милан". Центрбэк буквально же сразу начал демонстрировать, что для него этот трансфер это не просто аренда и нужно выкладываться по полной.

22 января Томори подписал контракт с "Миланом", а уже 23 попал в заявку на матч против "Аталанты". Еще за несколько дней защитник дебютировал итальянцев в миланском дерби против "Интера".

Скорость, высокий рост, уверенность, агрессивность - Фикайо Томори очаровал болельщиков "Милана" с первых минут, а тренерский штаб видит в центрбеке игрока основы, который и дальше будет прогрессировать.

В арендном соглашении, которое действует до 30 июня, прописана возможность выкупа Томори за 27-30 млн евро. Активируют ли "россонери" эту опцию? Все зависит от финансовой возможности, а для этого надо выйти в Лигу чемпионов, и конечно, что уверенной игры центрбэка.

Мартин Эдегор

Сумма трансфера Аренда

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 40 млн евро

Откуда: "Реал" (Испания)

Куда: "Арсенал" (Англия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 22

В 2015 году мадридский "Реал" удивил футбольную общественность. Испанцы выложили 2,8 млн евро за 16-летнего полузащитника Мартина Эдегора. Скауты "королевского" клуба были поражены игрой юниора, который уже в таком юном возрасте демонстрировал уверенную игру. Полузащитник дебютировал за сборную Норвегии, когда ему было всего 15 лет.

Безусловно, Эдегору никто сразу не предлагал место в основном составе "Реала". Норвежца ждала судьба любого молодого футболиста, который хочет стать звездой мадридцев. Выступления за молодежную команду и аренды в клубы ниже рангом.

Прошлый сезон Мартин Эдегор провел в аренде, хавбек защищал цвета "Реал Сосьедад". Норвежцу удалось стать лидером этой команды. Полузащитник забил 7 мячей, отдал 9 ассистов и помог команде выйти в Лигу Европы. Прогресс футболиста не мог не заметить Зинедин Зидан. Француз дал четко понять, что рассчитывает на Эдегора в "Реале".

Однако начался текущий сезон и Мартину Эдегору не удалось найти общий язык с Зиданом. Норвежец сыграл лишь 374 минуты и не сумел отличиться результативными действиями. Решение было одно - идти в очередную аренду.

Лондонский "Арсенал", который переживает не лучшие времена и занимает лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, решил не стоять в стороне и пригласил Эдегора к себе. Англичанам нужен футболист, который сможет дать команде уверенность и яркую игру. Сможет ли норвежец стать именно им? Посмотрим.

Себастьян Алле

Сумма трансфера: 22,5 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 30 млн евро

Откуда: "Вест Хэм" (Англия)

Куда: "Аякс" (Нидерланды)

Амплуа: Форвард

Возраст: 26

В 2019 году "Вест Хэм" выложил за форварда "Айнтрахта" Себастьяна Алле сумасшедшие 50 млн евро. Ивуариец не сумел продемонстрировать игру, которая бы стоила этих денег, поэтому боссы английского клуба решили продать нападающего, пока за него можно выручить приличные деньги.

Нидерландский "Аякс" удивил тем, что согласился выплатить 22,5 млн евро за 26-летнего Алле, однако неожиданно нападающий сразу начал забивать и демонстрировать безумный уровень игры. 6 матчей - 6 результативных действий! А это точно тот Алле, который был в "Вест Хэме"?

Доминик Собослай

Сумма трансфера: 20 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 25 млн евро

Откуда: "РБ Зальцбург" (Австрия)

Куда: "РБ Лейпциг" (Германия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 20

Доминик Собослай - это футболист, который всегда занимает высокие позиции в различных рейтингах самых перспективных игроков Европы. В свои 20 лет полузащитник провел на профессиональном уровне 131 матч, забил 43 мяча и отдал 52 результативные передачи. Впечатляющие показатели, не так ли?

К Собослаю был интерес от всех топ-клубов Европы. Наиболее близкими к подписанию венгра были "Милан" и "Лейпциг", но немецкий клуб сумел выиграть конкуренцию у итальянцев благодаря тому, что они, как и "Зальцбург" принадлежат компании "Ред Булл".

Из-за травмы Доминик Собослай еще не успел дебютировать за "Лейпциг", но в ближайшее время он сможет показать, что он футболист, который способен выйти на топ-уровень.

Лука Йович

Сумма трансфера: Аренда

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 20 млн евро

Откуда: "Реал Мадрид" (Испания)

Куда: "Айнтрахт" (Германия)

Амплуа: Форвард

Возраст: 23

Лука Йович заинтересовал мадридский "Реал" летом 2019 года. После двух ярких лет в "Айнтрахте" серб дико понравился Зинедину Зидану и француз пригласил нападающего в "королевский" клуб.

"Реал" заплатил "Айнтрахту" 63 млн евро, но этот трансфер настолько не оправдал себя, что за полтора года Йович провел за мадридцев только 32 матча, при этом в основном выходил на замену, забил 2 мяча и отдал 2 ассиста. Если посчитать, то один гол Йовича обошелся "Реалу" в 31,5 млн евро ...

В это межсезонье Лука Йович решил вернуться туда, где у него все получалось, в место, где его обожают фанаты. Речь, конечно, об "Айнтрахте": 105 минут - 3 гола, а почему так не получалось в "Реале"?

Виктор Коваленко

Сумма трансфера: 700 тыс. евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 6 млн евро

Откуда: "Шахтер" (Украина)

Куда: "Аталанта" (Италия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 24

Ну и "вишенка на торте" - трансфер украинца в европейский топ-чемпионат. Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко стал игроком итальянской "Аталанты". Клуб из Бергамо заплатил за хавбека только 700 тыс. евро - это символическая компенсация, ведь летом он мог достаться итальянцам бесплатно. Контракт Коваленко с "горняками" заканчивался в июне.

Тренерский штаб "Аталанты" настоял на том, чтобы подписать Виктора Коваленко сейчас, чтобы у 24-летнего украинца было больше времени на адаптацию. Привыкнуть к Серии А хавбеку поможет другой украинец Руслан Малиновский, который своей яркой игрой уже зарекомендовал нашу нацию, как футбольную.