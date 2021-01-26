"Аталанта" избавилась от экс-футболиста украинского клуба, который подрался с тренером
Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в twitter.
По его информации, Гомес продолжит карьеру в "Севилье", где уже сегодня пройдет медицинское обследование.
Испанский клуб заплатит за игрока "Аталанте" 5,5 млн евро, еще 3 млн евро итальянцы получат в качестве бонусов. Гомес подпишет с "Севильей" контракт до июня 2024 года.
Инициатором подписания Гомеса в "Севилью" стал спортивный директор клуба Рамон Мончи, который давно следит за аргентинцем. Сам хавбек предпочел остаться в Италии, но "Аталанта" отказалась усиливать конкурентов по Серии А, поэтому рассматривает вариант продажи только в зарубежный клуб.
Алехандро Гомес покидает клуб на фоне слухов о его драке с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что схватка аргентинца с тренером произошла 1 декабря прошлого года в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлландом". В последнее время футболист тренировался отдельно от команды.
32-летний Алехандро Гомес выступал за харьковский "Металлист" в 2013-2014 годах.
#PapuGomez mañana viajará por #Sevilla : jugará con el @SevillaFC @SkySport @SkySports- Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 25, 2021
- 5 декабря стало известно, что "Аталанта" решила избавиться Алехандро Гомеса за его драку с Джан Пьеро Гасперини.
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