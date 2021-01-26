"Аталанта" избавилась от экс-футболиста украинского клуба, который подрался с тренером

26 января, 2021, 10:20

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес договорился о переходе из итальянской "Аталанаты" в испанской "Севилье"

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в twitter.

По его информации, Гомес продолжит карьеру в "Севилье", где уже сегодня пройдет медицинское обследование.

Испанский клуб заплатит за игрока "Аталанте" 5,5 млн евро, еще 3 млн евро итальянцы получат в качестве бонусов. Гомес подпишет с "Севильей" контракт до июня 2024 года.

Инициатором подписания Гомеса в "Севилью" стал спортивный директор клуба Рамон Мончи, который давно следит за аргентинцем. Сам хавбек предпочел остаться в Италии, но "Аталанта" отказалась усиливать конкурентов по Серии А, поэтому рассматривает вариант продажи только в зарубежный клуб.

Алехандро Гомес покидает клуб на фоне слухов о его драке с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что схватка аргентинца с тренером произошла 1 декабря прошлого года в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлландом". В последнее время футболист тренировался отдельно от команды.

32-летний Алехандро Гомес выступал за харьковский "Металлист" в 2013-2014 годах.

5 декабря стало известно, что "Аталанта" решила избавиться Алехандро Гомеса за его драку с Джан Пьеро Гасперини.

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