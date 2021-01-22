"Милан" объявил о трансфере футболиста "Челси"
22 января, 2021, 20:25
Центральный защитник лондонского "Челси" Фикайо Томори стал игроком итальянского "Милана"
Об этом сообщает официальный twitter "Милана".
Томори стал игроком "Милана" на правах аренды до конца сезона. У итальянского топ-клуба будет право выкупа. Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 28-30 млн евро.
Фикайо Томори является воспитанником лондонского "Челси". В этом сезоне 23-летний англичанин провел всего 4 матча. В прошлом розыгрыше АПЛ центрбэк принял участие в 15 встречах.
"Милан" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды отрыв 3 очка от "Интера", который идет вторым. Завтра, 23 января, "россонери" сыграют с "Аталантой" в Серии А.
AC Milan (@acmilan) January 22, 2021
- 14 января стало известно, что "Милан" ведет переговоры с Марио Манджукичем.
- 19 января Манджукич перешел в итальянский "Милан" .
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