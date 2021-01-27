Футболист "Реала" перешел в "Арсенал"

27 января, 2021, 15:05

Лондонский "Арсенал" арендовал у мадридского "Реала" норвежского полузащитника Мартина Эдегора

Об этом сообщает "Арсенал" в twitter.

Мартин Эдегор выступать за "Арсенал" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Лондонцы заплатят мадридцам 2 млн евро и получат право выкупить хавбека.

Эдегор будет выступать за лондонцев под 11-м номером.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец сыграл за "Реал" 9 матчей.

27 января стало известно, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется в мадридском клубе дублером бельгийца Тибо Куртуа во второй половине сезона.

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