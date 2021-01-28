"Вест Хэм" арендует в МЮ футболиста на позицию Ярмоленко
28 января, 2021, 22:42
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард продолжит карьеру в лондонском "Вест Хэме"
Об этом сообщает Sky Sports.
"Вест Хэм" уже договорился с "Манчестер Юнайтед" об аренде 28-летнего Лингарда. Трансфер будет стоить для лондонцев 3 млн фунтов.
Джесси Лингард выступает на позиции Андрея Ярмоленко. В этом сезоне правый вингер провел за "Манчестер Юнайтед" всего 3 матча, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 10 млн евро
- В июле уже сообщалось, что "Вест Хэм" договаривается с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Джесси Лингарда.
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