"Вест Хэм" арендует в МЮ футболиста на позицию Ярмоленко

28 января, 2021, 22:42

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард продолжит карьеру в лондонском "Вест Хэме"

Об этом сообщает Sky Sports.

"Вест Хэм" уже договорился с "Манчестер Юнайтед" об аренде 28-летнего Лингарда. Трансфер будет стоить для лондонцев 3 млн фунтов.

Джесси Лингард выступает на позиции Андрея Ярмоленко. В этом сезоне правый вингер провел за "Манчестер Юнайтед" всего 3 матча, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 10 млн евро

В июле уже сообщалось, что "Вест Хэм" договаривается с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Джесси Лингарда.