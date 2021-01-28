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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" арендует в МЮ футболиста на позицию Ярмоленко

"Вест Хэм" арендует в МЮ футболиста на позицию Ярмоленко


фото: Getty Images
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард продолжит карьеру в лондонском "Вест Хэме"

Об этом сообщает Sky Sports.

"Вест Хэм" уже договорился с "Манчестер Юнайтед" об аренде 28-летнего Лингарда. Трансфер будет стоить для лондонцев 3 млн фунтов.

Джесси Лингард выступает на позиции Андрея Ярмоленко. В этом сезоне правый вингер провел за "Манчестер Юнайтед" всего 3 матча, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 10 млн евро

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